Раймонд Вейонис призвал ввести в Латвии всенародные выборы президента

Президент Латвии Раймонд Вейонис призвал Сейм принять решение о введении в Латвии всенародных выборов президента с более широкими полномочиями, сообщает пресс-служба Канцелярии президента.

Вейонис считает, что всенародные выборы президента могли бы состояться уже в 2019 году. К тому же стоит расширить полномочия главы государства. С таким призывом Вейонис в четверг, 22 июня, обратился к депутатам на последнем заседании Сейма весенней сессии.

Президент страны отметил, что жители Латвии уже длительное время недовольны государственным управление и порядком принятия решений. Ситуацию может исправить реформа, которая расширит полномочия президента страны.

Всенародно избранному президенту Латвии следовало бы предоставить право инициировать роспуск Сейма, считает Вейонис.

Вейонис призвал парламент не медлить и направить на рассмотрение необходимые поправки к Конституции уже осенью этого года.

Согласно действующему порядку президента Латвии избирает Сейм большинством голосов депутатов — не меньше 51 голоса.

Напомним, что рабочая группа для оценки возможностей расширения президентских полномочий и порядка избрания главы государства была сформирована юридической комиссией Сейма в начале 2015 года, вскоре после выборов парламента 12-го созыва. Однако выполнение подготовленных ею предложений может затруднить близость следующих выборов Сейма, которая может повлиять на дискуссию о внесении изменений в Конституцию страны и законы. Это в среду на заседании комиссии признал и руководитель рабочей группы Ринголд Балодис. По предложению председателя юридической комиссии Гайдиса Берзиньша подготовленное рабочей группой заключение будет направлено фракциям с просьбой до 29 сентября дать свои оценки, пишет газета Diena.