Рахой в Каталонии призвал положить конец "сепаратистскому хаосу"

Премьер-министр Испании Мариано Рахой прибыл в Каталонию — впервые после введения в этой автономной провинции прямого правления Мадрида, — чтобы поддержать противников отделения региона.

В Барселоне премьер-министр Рахой выступил на предвыборном митинге своего однопартийца Ксавьера Гарсии Альбиоля, главы фракции консервативной Народной партии в каталонском парламенте.

Ранее, отправив в отставку прежнего главу правительства Каталонии после непризнанного референдума о независимости, Карлеса Пучдемона, Рахой назначил в бунтующем регионе новые парламентские выборы на 21 декабря.

Рахой поддержал коллегу по партии и призвал "молчаливое большинство" прийти на декабрьские выборы, где будут "настоящие урны", чтобы "восстановить демократию". Он выразил надежду, что выборы помогут остановить "сепаратистский хаос".

Накануне, в субботу, в Барселоне прошел многотысячный марш против задержания каталонских политиков, выступающих за независимость. Протестующие называли их политзаключенными.

Глава распущенного каталонского парламента вместе с несколькими своими коллегами по кабинету бежал в Бельгию, где сдался властям и был отпущен под подписку о невыезде. Однако в тюрьме находится лидер Левой республиканской партии Каталонии (ERC)и бывший вице-президент правительства Уриол Жункерас.

Протестующим 11 ноября он передал из тюрьмы воззвание: "Боритесь, боритесь всегда, и зима не остановит весну". По оценкам полиции, на улицы вышли 750 тысяч человек.

Сторонники независимости считают Рахоя своим ключевым противником. Две недели назад премьер-министр принял решение перевести регион под прямое управление Мадрида, фактически отобрав у региона ту автономию, которая у него была до референдума.

Это решение — результат долгого противостояния каталонских и испанских властей: задолго до референдума о независимости, который прошел в Каталонии 1 октября, Мадрид настаивал, что проведение этого голосования противоречит конституции.

После непризнанного референдума противоречия стали острее. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон поначалу медлил, не объявляя о независимости в одностороннем порядке, в надежде найти компромисс с центральной властью в Мадриде. В самой Каталонии тем временем активизировались противники отделения — они тоже стали выходить на улицу многотысячными маршами.

После того как Пучдемон все-таки провозгласил Каталонию независимой, Рахой отправил его в отставку, и бывшему лидеру протеста пришлось покинуть страну, чтобы не оказаться в тюрьме. Под арест взяли других каталонских политиков и госслужащих, участвовавших в организации референдума.

Согласно недавнему опросу, проведенному каталонской газетой Vanguardia, прогнозируется, что наибольший процент голосов на выборах в декабре получит партия ERC, выступающая за отделение.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Полиция пыталась помешать голосованию, применяя к сторонникам самоопределения насилие. 27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход региона из состава Испании, однако это решение осталось непризнанным.