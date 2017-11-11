Радиоактивное облако над Европой связали с утечкой на российском объекте. Об этом сообщает АР со ссылкой на доклад института радиационной защиты и ядерной безопасности Франции. Утечка изотопа рутения-106 произошла на объекте между Волгой и Уралом в последнюю неделю сентября, считают эксперты.

В докладе отмечается, что повышенная концентрация в воздухе изотопа рутения-106 не представляет опасности для жизни людей или окружающей среды. Утечки других элементов не зафиксировано, так что это не было крупным инцидентом на ядерном реакторе. IRSN считает возможным источником изотопа ЧП при производстве топлива для реакторов.

В отсутствие официальных сообщений французские эксперты смоделировали утечку на основе данных о концентрации изотопа и сделали вывод, что небольшую опасность она представляет для региона радиусом в несколько десятков километров. Среди рекомендаций - ограничение импорта немолочных продуктов животноводства из этой области.

Ранее похожие выводы о повышении уровня рутения-106 сделали эксперты в Германии.