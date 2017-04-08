Радикалы сорвали ”Тотальный диктант” в здании Россотрудничества в Киеве

Радикалы из организации ”Национальный корпус”, перекрывшие вход в здание Россотрудничества в Киеве, сорвали запланированную там на 14:00 мск акцию ”Тотальный диктант”. Мероприятие отменено по соображениям безопасности. Об этом ТАСС сообщили в представительстве.

В пресс-службе отметили, что демонстранты уже разошлись, ”но обещали вернуться и продолжить свою акцию протеста в 13:00 мск”. Объявление об отмене ”Тотального диктанта” также содержится на сайте центра науки и культуры.

Утром 8 апреля в Россотрудничестве заявили, что около 30 человек заблокировали вход в здание, из-за чего никто не мог попасть внутрь. Собравшиеся также выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес России.

Это уже не первая акция, которую радикалы проводят у Россотрудничества в украинской столице. Например, в августе прошлого года здание разрисовали и забросали дымовыми шашками, а в июле в представительство бросали файеры. В том же месяце националисты из партии ”Свобода” сорвали запланированную там презентацию книги украинского историка, академика НАН Украины, директора Института археологии НАНУ Петра Толочко ”Откуда пошла Русская земля”.