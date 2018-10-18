18.10.2018, 15:05

Рада поддержала уголовное наказание за незаконное пересечение границы Украины россиянами

 (28)
ИТАР-ТАСС
EST
Ukraina parlament
Ukraina parlamentFoto: Maksim Nikitin, ITAR-TASS

Верховная рада приняла закон, предусматривающий введение уголовной ответственности для граждан России за незаконное пересечение границы страны. За соответствующий документ проголосовали 243 депутат при 226 необходимых.

"Пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, наказывается лишением свободы на срок до трех лет", — отмечено в документе.

Согласно инициативе, повторное такое нарушение или незаконное пересечение границы группой лиц может быть наказано лишением свободы на срок до пяти лет, а с применением оружия — до восьми.

Tallinn Hockey weekend
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