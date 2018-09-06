06.09.2018, 16:40

Рада одобрила воинское приветствие "Слава Украине!" вместо "Здравия желаю!"

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bbcrussian.com
EST
Rada
фото иллюстративноеFoto: Evgeny Kotenko, RIA Novosti

Украинский парламент принял в первом чтении законопроект, устанавливающий "Слава Украине!" — "Героям слава!" в качестве официального воинского приветствия вместо советского "Здравия желаю!".

На заседании Верховной рады за это решение проголосовали 283 парламентария. Для принятия документа было необходимо 226 голосов.

Законопроект, по словам министра обороны Украины Степана Полторака, поручил подготовить президент страны Петр Порошенко.

В настоящее время приветствие звучит как "Здравствуйте, товарищи!", на которое отвечают "Здравия желаю (желаем)!". Оно сохранилось с советских времен и также используется в современной армии России.

Из законопроекта следует, что на приветствие или прощание начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине!" все находящиеся в строю отвечают "Героям слава!".

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