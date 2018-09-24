Работа после "Брекзита": Британия планирует "обменять" уборщиц и строителей на IT-специалистов

Свободного рынка труда больше не будет

Опубликованный на этой неделе отчет Консультативного комитета по миграции (Migration Advisory Committee) подтверждает то, что Великобритания получает от иммиграции из ЕС значительные преимущества, отметил Уолкер. Однако эффект, который приносит британской экономике дешевая рабочая сила, может заметно отличаться от пользы, которую приносят высококвалифицированные работники. "В тот момент, когда будут рассматриваться новые нормы в области иммиграции, правительство может принять во внимание разницу между квалифицированной и неквалифицированной рабочей силой", — заявил Уолкер.

При этом, по словам Уолкера, ситуацию нужно рассматривать в более широком контексте. "Есть люди, которые уже сейчас вносят значительный вклад в экономику страны. Первая задача — добиться того, чтобы для них ситуация не изменилась. Для этого разработана схема "поселенцев" (Settlers). Что же касается будущего — это не будет система свободного передвижения, которая изначально является инструментом Евросоюза. Будет разработана новая политика иммиграции в Великобританию, которая пока во всех деталях не готова", — отметил он.

Уокер отметил, что британские власти установили ключевые сферы экономики — такие, как наука, технологии или финансы — в которых страна планирует и в будущем привлекать талантливых работников со всего мира, в том числе и из Латвии.

Что ждет иностранных работников в Великобритании?