24.09.2018, 10:30

Работа после "Брекзита": Британия планирует "обменять" уборщиц и строителей на IT-специалистов


rus.DELFI.lv
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Работа после "Брекзита": Британия планирует "обменять" уборщиц и строителей на IT-специалистов
AFP

После выхода из Евросоюза Великобритания планирует сфокусироваться на привлечении высококвалифицированных работников. Об этом в интервью латвийскому Delfi заявил младший министр Великобритании по вопросам выхода из ЕС Робин Уолкер.

Свободного рынка труда больше не будет

Опубликованный на этой неделе отчет Консультативного комитета по миграции (Migration Advisory Committee) подтверждает то, что Великобритания получает от иммиграции из ЕС значительные преимущества, отметил Уолкер. Однако эффект, который приносит британской экономике дешевая рабочая сила, может заметно отличаться от пользы, которую приносят высококвалифицированные работники. "В тот момент, когда будут рассматриваться новые нормы в области иммиграции, правительство может принять во внимание разницу между квалифицированной и неквалифицированной рабочей силой", — заявил Уолкер.

При этом, по словам Уолкера, ситуацию нужно рассматривать в более широком контексте. "Есть люди, которые уже сейчас вносят значительный вклад в экономику страны. Первая задача — добиться того, чтобы для них ситуация не изменилась. Для этого разработана схема "поселенцев" (Settlers). Что же касается будущего — это не будет система свободного передвижения, которая изначально является инструментом Евросоюза. Будет разработана новая политика иммиграции в Великобританию, которая пока во всех деталях не готова", — отметил он.

Уокер отметил, что британские власти установили ключевые сферы экономики — такие, как наука, технологии или финансы — в которых страна планирует и в будущем привлекать талантливых работников со всего мира, в том числе и из Латвии.

Что ждет иностранных работников в Великобритании?

Предполагается, что миграционная политика Британии будет в многом строиться на основе выводов, которые содержатся в исследовании Консультативного комитета по миграции. Этот доклад готовился в течение года, он был заказан кабинетом Терезы Мэй. Авторы доклада предлагают сконцентрироваться на привлечении квалифицированной рабочей силы и ограничить доступ в страну для работников с низкой квалификацией.

Для этого предлагается расширить действие так называемой визы Tier 2 (для работников с высокой квалификацией) на граждан стран ЕС и увеличить количество выдаваемых виз в соответствии с нуждами рынка труда. Сейчас по этой программе в Британию может приехать до 20700 работников в год. Комитет также собрал список областей, в которых сейчас наблюдается дефицит рабочей силы. В список вошли, например, такие позиции, как специалисты 3D-компьютерной анимации, дизайнеры игр, консультанты по педиатрии, геофизики, эксперты по компьютерной безопасности и т.д.

Ограничение иммиграции, в том числе количества неквалифицированных работников было одним из главных аргументов сторонников выхода Великобритании из ЕС. При этом само по себе закрытие рынка труда для "дешевых" иностранных работников вызывает опасения у представителей некоторых отраслей экономики, например, сельского хозяйства или строительства. Детали миграционной политики в отношении новых переселенцев пока не до конца определены.

Те граждане ЕС, которые уже сейчас живут и работают в Великобритании, смогут остаться в стране. Для них разработан новый статус переселенца (Settler), подробнее о нем можно прочесть здесь.

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