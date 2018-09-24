Работа после "Брекзита": Британия планирует "обменять" уборщиц и строителей на IT-специалистов

Предполагается, что миграционная политика Британии будет в многом строиться на основе выводов, которые содержатся в исследовании Консультативного комитета по миграции. Этот доклад готовился в течение года, он был заказан кабинетом Терезы Мэй. Авторы доклада предлагают сконцентрироваться на привлечении квалифицированной рабочей силы и ограничить доступ в страну для работников с низкой квалификацией.
Для этого предлагается расширить действие так называемой визы Tier 2 (для работников с высокой квалификацией) на граждан стран ЕС и увеличить количество выдаваемых виз в соответствии с нуждами рынка труда. Сейчас по этой программе в Британию может приехать до 20700 работников в год. Комитет также собрал список областей, в которых сейчас наблюдается дефицит рабочей силы. В список вошли, например, такие позиции, как специалисты 3D-компьютерной анимации, дизайнеры игр, консультанты по педиатрии, геофизики, эксперты по компьютерной безопасности и т.д.
Ограничение иммиграции, в том числе количества неквалифицированных работников было одним из главных аргументов сторонников выхода Великобритании из ЕС. При этом само по себе закрытие рынка труда для "дешевых" иностранных работников вызывает опасения у представителей некоторых отраслей экономики, например, сельского хозяйства или строительства. Детали миграционной политики в отношении новых переселенцев пока не до конца определены.
Те граждане ЕС, которые уже сейчас живут и работают в Великобритании, смогут остаться в стране. Для них разработан новый статус переселенца (Settler), подробнее о нем можно прочесть здесь.