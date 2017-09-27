Пытавшиеся зарезать себя перед парламентом Финляндии беженцы заявили, что они — геи из России

В Финляндии просители убежища, 22 сентября порезавшие себя на ступенях парламента в Хельсинки, в интервью изданию IltaSanomat заявили, что они гей-пара из России и бежали от преследований, которым они подверглись на родине из-за гомосексуальности, сообщает агентство Yle.

19-летний Александр и 22-летний Никита, по их словам, запросили в Финляндии убежища, однако получили отказ, и им угрожала быстрая отправка на родину. В отчаянии они пришли к зданию парламента и сделали попытку "заколоться".

В интервью IltaSanomat они заявили, что лучше погибнуть в Финляндии, чем в России. "Мы не можем ехать в Россию и ждать, пока примут жалобу. Если мы вернемся, нас арестуют на несколько лет или убьют на улице", — оправдывается гей-пара.

Они отказались сообщить свои фамилии или место жительства, чтобы у их друзей и родственников не было проблем. Александр и Никита сами связались с финской газетой, когда поняли, что их акция у парламента не получила адекватного освещения в СМИ и не привлекла достаточного внимания общественности Финляндии.

"Мы думали, что скорее умрем здесь, в Финляндии, потому что назад в Россию мы ни в коем случае не собираемся возвращаться", — заявил Никита. Они надеются, что огласка поможет им и другим гей-парам из России. Акция, по их замыслу, должна была привлечь внимание к проблемам российских секс-меньшинств.

Как сообщает газета Helsingin Sanomat, начальник следствия Кирси Кант не подтвердила СМИ информацию о гражданстве мужчин. Издание, кроме того, приводит другой возраст просителей убежища — один из них 1995-го, другой 1996 года рождения.

Александр и Никита провели свою акцию суицида в пятницу, 22 сентября, около 13 часов по местному времени, а из больницы были выписаны в минувшую субботу, 23 сентября. Александр, нанесший себе два удара ножом, получил небольшие травмы, у Никиты осталась одна аккуратно сшитая рана, хотя, по его словам, он был близок к смерти: он якобы слышал от врачей, что нож едва не задел жизненно важные внутренние органы.

Тема преследования геев в России стала освещаться западными СМИ после публикаций "Новой газеты" об убийствах гомосексуалов на Северном Кавказе. В начале апреля газета сообщила об убийствах и массовых задержаниях гомосексуалов в Чечне, а затем обнародовала свидетельства людей, которые, как утверждается, содержались в секретной тюрьме для геев в чеченском городе Аргуне.

Публикация вызвала международный общественный резонанс, так что на нее был вынужден отреагировать Кремль и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Москалькова, побывав в Чечне, подтвердила смерть пяти человек из списка жертв внесудебных расправ, представленного "Новой газетой", кроме того, в республике возбуждено 18 уголовных дел о пропаже людей.