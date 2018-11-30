Пятилетие разгона Евромайдана: как одна ночь изменила историю Украины

Дмитрий Однойко рассказывает, что пытался остановить людей, мол, не надо сдавать свои позиции: "Реально ощущалось, что людей охватывает такой, знаете, звериный страх. Потому что все начали убегать, и никто не знал, что делать. Мы были в шоке. За историю современной Украины это было в первый раз, когда, по сути, мирный протест разгоняли настолько жестоко".

Дмитрию повезло, его дубинки "беркутовцев" не зацепили. Еще одной студентке Киево-Могилянской академии — Ольге, нет. И через пять лет, вспоминая ту ночь, она еле сдерживает слезы: "Понимаете, меня тогда в первый раз в жизни избили. Я почувствовала боль, увидев уже дома, что одежда вся в крови, лицо все в подтеках".

Евромайдан перерос в "Революцию достоинства"

События ночи 30 ноября вызвали волну возмущения по всей стране. По разным оценкам, 1 декабря 2013-го на улицах Киева протестовали до миллиона граждан. В Музее Революции Достоинства последние пять лет собирают устные истории евромайдановцев. Сотни часов записанных интервью свидетельствуют о том, насколько сильным было возмущение народа.

Успешный киевский юрист, увидев кадры жесткого обращения с протестующими, фактически бросает весь свой бизнес и сутками не выходит из райотделов, чтобы вытащить оттуда задержанных. Архитектор, забыв про свои проекты, начинает с друзьями организовывать отряды самообороны. "Это был переломный момент. Ночью 30 ноября фактически закончился Евромайдан, началась "Революция достоинства". Люди вышли протестовать уже против насилия над ними", — говорит сотрудник музея Северин Наливайко.

Самая не исследованная часть истории революции

Первые дни протестов, ночь разгона студентов пока до конца не исследовали историки. У Музея Революции Достоинства мало ресурсов, и они направлены, в первую очередь, на обработку данных о последующих, более драматических событиях на Майдане, в результате которых погибло около 100 человек. "Лишь некоторые евромайдановцы, с которыми мы говорили, были там именно в ту ночь", — говорит Северин Наливайко.

Он рассказывает, что музей хотел бы дополнить свою выставку и историями сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в разгоне. Пока, даже анонимно никто не согласился. В музее рассчитывают, что МВД и Генпрокуратура Украины все-таки откроют обществу документы, связанные с этим днем. Пока они засекречены в интересах следствия.

Через 5 лет после этих событий также остается не совсем ясно, кто именно отдал приказ применить силу против студентов: сам Янукович, люди из его окружения или некие другие силы. Ольга не хочет рассуждать на ту тему: "Кто бы это ни был, он должен знать, сколько людей на Майдане, потом в Донбассе он этим погубил".

Дмитрий Однойко уверен, что все, что произошло с осени 2013-ого, является следствием "гибридной" войны, которую Россия начала против Украины задолго до того: "Мы должны были предположить, что с таким соседом под боком иначе не будет".

Каков главный результат

После избиения беркутовцами Ольга стала настоящим "солдатом Майдана", не ушла с баррикад до конца. После Майдана ездила волонтером на фронт, помогала раненым в госпитале, потом уже семьям погибших.

Дмитрий тоже был на Майдане до конца. 18 февраля 2014-го получил ранения от осколков светошумовой гранаты. После революции он стал активным участником общественных движений, которые борются против реванша пророссийских сил в Украине: олигархов, политиков, друзей экс-президента Януковича.

Ольга признает, что не очень удовлетворена результатами "Революции достоинства": "Я ожидала большего от борьбы с коррупцией". Дмитрий уверен, что результаты реформ Украина все-таки увидит лет так через 5-10. Главный результат, в его понимании, достигнут: "Украина движется в правильном направлении — в ЕС, а не в Россию".