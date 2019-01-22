Пять судов ищут членов экипажа загоревшихся в Керченском проливе кораблей

Пять судов продолжают поиски членов экипажа двух кораблей, загоревшихся в Черном море, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Новороссийского морского спасательно-координационного центра.
”Пять судов ходят в районе галсом и ищут. С утра будет задействован еще вертолет”, — рассказали в центре.
Отмечается, что в районе поисков ухудшились погодные условия, что не позволяет доставить поднятых на борт спасательных судов пострадавших на берег.
Ранее источник в экстренных службах заявил, что при возгорании судов ”Канди” и ”Маэстро” в районе Керченского пролива погибли десять человек.
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