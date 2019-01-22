Пять судов ищут членов экипажа загоревшихся в Керченском проливе кораблей

”Пять судов ходят в районе галсом и ищут. С утра будет задействован еще вертолет”, — рассказали в центре.

Отмечается, что в районе поисков ухудшились погодные условия, что не позволяет доставить поднятых на борт спасательных судов пострадавших на берег.

Ранее источник в экстренных службах заявил, что при возгорании судов ”Канди” и ”Маэстро” в районе Керченского пролива погибли десять человек.