23.01.2019, 08:30

Пять стран выделят деньги на суд над виновными в крушении MH17

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Deutsche Welle
EST
Пять стран выделят деньги на суд над виновными в крушении MH17
Foto: Michael Kooren, REUTERS

Соглашение о финансовой поддержке уголовного преследования виновных в крушении малайзийского "Боинга" подписали Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.

Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина подписали меморандум по вопросу финансовой поддержки уголовного преследования виновных в крушении малайзийского "Боинга" под Донецком. Соглашение было опубликовано во вторник, 22 января, на сайте правительства Нидерландов.

Как следует из документа, расходы на государственных обвинителей, органы правосудия и защиту свидетелей понесут исключительно Нидерланды. Характер, масштабы и условия внесения взносов будут определены в двусторонних соглашениях, которые будут заключены между Нидерландами и каждой страной, подписавшей меморандум. Для контроля за расходованием средств будет учрежден комитет финансового надзора.

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Срок действия соглашения составляет пять лет. При необходимости его могут продлить еще на два года. Любая из стран-участниц может выйти из договора в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом прочие стороны.

Малайзийский "Боинг", следовавший рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом, где в тот момент шли боевые действия с применением тяжелого вооружения между силами украинской армии и сепаратистами.

Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад о крушении самолета. Из него следует, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, был доставлен с базы российской 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", принадлежала войсковой части в Украине.

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