Пять стран ЕС примут спасенных в Средиземном море мигрантов

Как сообщили итальянские СМИ в среду, власти Германии, Франции, Португалии, Румынии и Мальты подтвердили премьер-министру Италии Джузеппе Конте свою готовность принять мигрантов, передает dw.com.

Ранее Италия согласилась разрешить судну Sea Watch 3 заход в один из портов только в случае, если другие страны Европы заберут находящихся на нем мигрантов. Уже полторы недели судно дрейфует в Средиземном море неподалеку от Сиракуз на Сицилии.