Пять событий, которые повлияют на экономику РФ в 2018 году

DW собрала мнения экспертов о том, какие события окажут влияние на развитие российской экономики в наступающем году.

В конце 2017 года эксперты в области экономики, социальной политики, энергетики и финансов по просьбе DW выделили ключевые события уходящего года и ожидаемые в 2018 году, от которых во многом будет зависеть то, как российская экономика будет развиваться в ближайшей перспективе.

Соблюдение договоренностей ОПЕК+ и размещение акций Saudi Aramco

Страны, входящие в ОПЕК+, договорились 30 ноября 2017 года в Вене пролонгировать соглашение о снижении добычи нефти до конца 2018 года. России это гарантировало стабильный приток нефтедолларов, что немаловажно в преддверии президентских выборов и в последующие месяцы. Однако эксперты выражают сомнение в том, что сделка не будет нарушена. Одна из причин заключается в том, что ее соблюдение может перестать быть выгодным ключевому экспортеру — Саудовской Аравии.

В 2018 году должно состояться размещение 5-процентного пакета акций саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. "Чтобы продать акции дороже, выгодно держать цены на нефть на высоком уровне", — говорит профессор Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов. Однако, по его словам, после того, как размещение состоится, потребность в слишком высоких ценах снизится, поскольку они дают стимул для увеличения добычи американскими производителями сланцевой нефти. В этом Саудовская Аравия не заинтересована. Будучи наиболее влиятельным участником нефтяного картеля, она может предпринять усилия для пересмотра или выхода из соглашения ОПЕК+.

Для России это будет иметь двоякое значение. С одной стороны, в бюджет будет поступать меньше средств. С другой, могут быть запущены отложенные проекты. "Например, у "Газпром нефти" из-за сделки ОПЕК+ не было введено по плану месторождение арктического шельфа Приразломное. "Роснефть" рассматривает более поздний запуск Русского (крупнейшее новое месторождение) и Юрубчено-Тохомского месторождений", — отмечает директор Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Татьяна Митрова.

По ту сторону выборов, или путь к десоциализации

В преддверии выборов президент России Владимир Путин, заявивший о своем намерении баллотироваться, дал ряд обещаний и уже издал распоряжения, которые призваны улучшить жизнь малообеспеченных граждан и увеличить рождаемость в стране.

Так, глава государства разрешил с 2018 года использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса за ипотеку, пообещал ежемесячные выплаты за рождение первенца (а в некоторых случаях второго и третьего ребенка). Также при рождении второго и третьего ребенка предусматривается выдача льготных кредитов на приобретение жилья.

"Я расцениваю это как подкуп избирателей", — говорит доктор экономических наук Сергей Смирнов. По его мнению, поддерживать малообеспеченные семьи, бесспорно, надо, но не в авральном режиме, иначе такого рода меры могут вызвать обратный эффект. "Такого рода стимулирование рождаемости в наиболее бедных семьях может привести к десоциализации. Это удручает. Такое ощущение, что власть испугалась и стала принимать решения, которые не должны бездумно приниматься", — заявил DW экономист.

Новые антироссийские санкции США

Важным событием для российской экономики станет пересмотр санкций США в отношении России, ожидаемый в феврале 2018 года. Эксперты не исключают того, что санкции могут быть ужесточены, что грозит нанести серьезный урон бизнесу. "Есть подозрение, что новые санкции могут коснуться российской финансовой системы в смысле отключения России от SWIFT (международной системы обмена финансовыми данными. — Ред.). Если это реализуется, результат может быть непредсказуем, и это будет очень тяжело для российской экономики", — полагает Олег Шибанов.

Впрочем, даже продление санкций в нынешнем виде чревато продолжением оттока иностранного капитала из России. По последним данным инвестбанка Merrill Lynch, в 2017 году зарубежные инвесторы вывели с российского рынка почти 900 млн долларов. Аналитики объясняют это тем, что инвесторы надеялись на снятие американских санкций с России с приходом к власти в США Дональда Трампа, однако этого, как известно, не произошло, а отношения между странами даже ухудшились.

Дело Улюкаева и его последствия для инвестклимата в России

Негативное влияние на инвестиционный климат в России продолжит оказывать в 2018 году и дело экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

Сергей Смирнов считает, что жесткий приговор бывшему чиновнику, вынесенный 15 декабря 2017 года, будет еще продолжительное время оставаться "тревожным звоночком" для бизнеса и других чиновников. "Дали понять: если ты выпадаешь из системы, если что-то делаешь не так, как ей нужно, ты ни от чего не застрахован. Сегодня ты любимчик, а завтра нет. Какая нормальная экономика сможет в таких условиях развиваться?", — задается эксперт вопросом.

По словам Смирнова, дело Улюкаева продемонстрировало, что в России "по-прежнему работает режим ручного управления, который подразумевает вмешательство в любое экономическое решение. За исключением потребительского рынка, ориентированного на конечный спрос, экономика на самом деле не работает, ее надо постоянно толкать". Это в совокупности с отсутствием достоверных прогнозов не дает возможности бизнесу выстраивать долгосрочные стратегии, считает экономист.

Принятие масштабной электроэнергетической программы

Летом 2018 года, наконец, определится путь, по которому пойдет российская электроэнергетика. В декабре 2017 года президент дал поручение правительству и Минэнерго разработать новую масштабную программу реконструкции и модернизации генерирующих мощностей.

"Интрига состоит в том, успеет ли нынешний состав правительства подготовить эту программу в согласованном виде до середины 2018 года, и в том, каковы будут ее ключевые параметры. Пока что очевидны принципиальные расхождения нескольких позиций", — говорит Татьяна Митрова.

По ее словам, владельцы газовых и угольных станций без энтузиазма относятся к развитию других типов генерации (атомной, солнечной, ветряной).

"Росатом" хочет получить в портфель гарантированные проекты российских АЭС. "Роснано", Fortum, Enel, и "Ренова" предлагают увеличить поддержку солнечной и ветряной энергетики. А крупные промышленные потребители указывают на нецелесообразность реконструкции старых крупных мощностей в условиях растущей децентрализации энергетики.

"Альтернатива этим позициям — проактивное развитие в России технологий распределенной энергетики, небольших станций с когенерацией, приближенных к потребителю, технологий управления спросом, энергоэффективности, микрогенерации на возобновляемых источниках энергии. К чему придут договаривающиеся стороны, узнаем уже летом 2018 года", — заключила директор Энергетического центра.