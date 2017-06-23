Пять человек погибли от удара током в аквапарке в Турции

Пять человек, в том числе трое подростков, погибли в аквапарке в городе Акъязы на северо-западе Турции, сообщают местные СМИ. Бассейн в аквапарке по неизвестной пока причине оказался под напряжением.

Сообщается, что первыми тремя жертвами были дети, которые плавали в бассейне с металлическим ограждением. Среди них был сын владельца аквапарка.

Еще два человека, которые нырнули в воду, чтобы помочь пострадавшим, также погибли.

Все пятеро были доставлены в больницу, но спасти их не удалось. Шестой человек получил ранение и также был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что управляющий парка и его сын также нырнули в воду, чтобы помочь пострадавшим.

По информации газеты Milliyet, еще два человека получили разряд тока, когда прикоснулись к металлическому ограждению бассейна.

Трем погибшим было 12, 15 и 17 лет, сообщает турецкий телеканал Эн-ти-ви.

По каким причинам бассейн в аквапарке оказался под напряжением, пока неизвестно.

Персонал аквапарка сбросил воду и отключил электричество.

Полиция изучает место события, чтобы установить причину гибели людей.