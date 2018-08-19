19.08.2018, 20:00

Путина захотели видеть на еще одной свадьбе в Европе

 (2)
Lenta.ru
EST
Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: SPUTNIK, REUTERS

Президент России Владимир Путин может посетить свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, с которым он дружит. Мероприятие пройдет в октябре этого года, пишет Bild.


Источник данной информации не называется, но издание сообщает, что в Берлине об этом "ходят слухи".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, как передает РИА Новости, заявил, что у главы государства пока нет соответствующих планов.

Путин 18 августа посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Российский лидер побывал на мероприятии в частном порядке по приглашению невесты. Президент преподнес паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, также на свадьбе выступили артисты Кубанского казачьего хора. После недолгого визита на свадьбу глава государства отправился в Берлин, где вечером того же дня провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Путин и Шредер давно дружат: они вместе ходили в баню и пили пиво.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


На Певческом поле началось всемирное хоровое пение. Подпевает даже шведская кронпринцесса!

19.08.2018
19 августа, в преддверии годовщины восстановления независимости Эстонии, на Таллиннском певческом поле и по всему миру проходит совместное исполнение известных и важных песен.
Подробнее






-40% Esprit Naiste käekell ES106992002
117,90 €
70,74 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
118,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
177,65 €

ГРАФИК: В каком из эстонских магазинов можно приобрести зеленого змия по самой народной цене?

19.08.2018
Kasulik подготовил для вас обзор цен на алкоголь. В какой из сетей его можно приобрести наиболее выгодно? Удивительно, но это Selver! Правда, благодаря кампании скидок. Тест был проведем в начале этого месяца.
Подробнее


ФОТО: Патриотическое турне оркестра PPA и популярных эстонских певцов началось с Силламяэ под проливным дождем

19.08.2018
Несмотря на дождливую погоду в Силламяэ стартовало турне оркестра Дерартамента полиции и погранохраны, которое пройдет в приграничных муниципалитах Эстонии и завершится в Таллинне.
Подробнее

Женщина возмущается нарушениями в детском саду и советует отстаивать свои права

19.08.2018
”Мой сын пять лет ходил в русский садик, но в эстонскую группу, — рассказывает жительница Таллинна Наталья (имя изменено). — И я возмущена теми нарушениями, с которыми столкнулась. Например, в эстонских группах были воспитатели, которые не владели языком, и говорили с детьми либо по-русски, либо на ломаном эстонском. Детей оставляли с чужими людьми. Да и родители постоянно должны собирать деньги!” В свете того, что скоро начнется новый набор в детсады, Наталья решила рассказать свою историю, чтобы призвать родителей отстаивать свои права, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

ФОТО DELFI: Шведская кронпринцесса Виктория прибыла в Таллинн и встретилась с Кальюлайд

19.08.2018
Шведская кронпринцесса Виктория вместе с супругом прибыли в Эстонию с официальным визитом. Утром они встретитлись с президентом Кальюлайд. В планах — посадить дерево в Кадриорге, съездить на Найссаар и пообщаться с проживающими там шведами.
Подробнее