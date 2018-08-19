19.08.2018, 20:00

Путина захотели видеть на еще одной свадьбе в Европе

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Lenta.ru
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: SPUTNIK, REUTERS

Президент России Владимир Путин может посетить свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, с которым он дружит. Мероприятие пройдет в октябре этого года, пишет Bild.


Источник данной информации не называется, но издание сообщает, что в Берлине об этом "ходят слухи".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, как передает РИА Новости, заявил, что у главы государства пока нет соответствующих планов.

Путин 18 августа посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Российский лидер побывал на мероприятии в частном порядке по приглашению невесты. Президент преподнес паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, также на свадьбе выступили артисты Кубанского казачьего хора. После недолгого визита на свадьбу глава государства отправился в Берлин, где вечером того же дня провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Путин и Шредер давно дружат: они вместе ходили в баню и пили пиво.

Tallinn Hockey weekend
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