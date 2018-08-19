Путина захотели видеть на еще одной свадьбе в Европе



Источник данной информации не называется, но издание сообщает, что в Берлине об этом "ходят слухи".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, как передает РИА Новости, заявил, что у главы государства пока нет соответствующих планов.

Путин 18 августа посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Российский лидер побывал на мероприятии в частном порядке по приглашению невесты. Президент преподнес паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, также на свадьбе выступили артисты Кубанского казачьего хора. После недолгого визита на свадьбу глава государства отправился в Берлин, где вечером того же дня провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Путин и Шредер давно дружат: они вместе ходили в баню и пили пиво.