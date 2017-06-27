Путина и Трампа призвали поговорить о серьезных проблемах безопасности

Лидеры четырех крупных международных некоммерческих организаций, занимающихся вопросами безопасности, обратились к президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину с открытым письмом (копия есть у ”Газеты.Ru”), в котором просят лидеров двух ядерных держав подробно обсудить вопросы глобальной безопасности и пойти на ряд взаимных шагов, которые продемонстрировали бы серьезность их позиции.



Лидерам предлагают сделать ”новое Совместное Заявление Президентов России и США о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана”. Вторым шагом эксперты-международники призывают сделать создание ”Группы кризисного управления Россия-НАТО” и возобновление двустороннего диалога.

Третья предлагаемая инициатива заключается в налаживании сотрудничества по охране уязвимых радиоактивных материалов для предотвращения террористических актов с использованием ”грязной бомбы”. Четвертым шагом может стать ”хотя бы неофициальное понимание киберугроз, направленных на вмешательство в стратегические системы предупреждения, ядерного командования и контроля”.

”Ваша первая встреча в Гамбурге станет уникальной возможностью продемонстрировать, что, несмотря на значительные разногласия, США, Россия и ЕС могут и должны работать вместе в тех областях, которые касаются общих фундаментальных интересов”, — говорится в письме.

Послание подписано председателем Мюнхенской конференции по безопасности, бывшим послом Германии в США Вольфгангом Ишингером, президентом Российского совета по международным делам, бывшим министром иностранных дел России Игорем Ивановым, сопредседателем Инициативы по сокращению ядерной угрозы, бывшим председателем Комитета Сената США по делам вооруженных сил Сэмом Нанном и председателем Совета директоров Европейского сообщества лидеров за многостороннее ядерное разоружение и нераспространение, бывшим министром обороны Великобритании Десмондом Брауном.

Первый разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на полях саммита G20 в Гамбурге, который пройдет 7-8 июля.