Путин заявил о влиянии идей Коля на его политику: мы готовы быть вместе с Европой

Президент России Владимир Путин вспомнил о знакомстве с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, заявив, что разделяет его идеи и что Россия готова быть вместе с Европой. Но сначала нужно, чтобы к этому "были готовы наши партнёры".

Путин говорил с журналистами в Петербурге, где посетил матч-открытие Кубка конфедераций с участием команд России и Новой Зеландии. Гельмут Коль - "канцлер немецкого единства" - скончался накануне в возрасте 87 лет.

Путин рассказал, что познакомился с Колем в начале 90-х годов. "Присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, он пригласил его к себе в резиденцию - правительство ФРГ тогда еще находилось в Бонне. И потом было несколько встреч, мы неоднократно встречались в разных качествах, на меня первая же беседа произвела очень сильное впечатление - очень сильное", - цитирует президента "Интерфакс".

По словам Путина, он "увидел перед собой глубокого, мыслящего человека, который живет не от выборов до выборов". "Он думает на перспективу весьма отдаленную, причем очень основательно, глубоко, основываясь на знаниях и своем собственном опыте государственного деятеля одной из крупнейших европейских стран", - отметил президент.

Путин заявил, что взгляды Коля на будущие взаимоотношения России и Германии, России и Европы очень повлияли на него. "Они не только произвели на меня большое впечатление, но и в какой-то степени, в значительной степени изменили мой собственный взгляд на эти процессы. Я увидел перед собой очень глубокого и основательного в своих суждениях человека", - сказал Путин.

Он привел цитату Коля: "Если мы хотим сохранить свою цивилизацию в этом бурном и быстро меняющемся мире с растущими центрами силы, причем силы не только военной, но и экономической, культурной, тогда, конечно, Европа и Россия должны быть вместе". "Я с ним полностью согласен, - указал Путин. - Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы, нужно, чтобы были готовы наши партнёры, чтобы они избавились от фобий прошлого".

"К сожалению, не все пока реализуется из того, о чем мы мечтали, говорили, но я уверен абсолютно, что его анализ является правильным и на европейском, евразийском, можно сказать, континенте будут развиваться те позитивные процессы, без которых у нас ни у кого не будет будущего - ни у Европы, ни у России", - заключил он.

Гельмут Коль был канцлером правительства Германии с 1982-го по 1998 год, став единственным политиком в истории Германии, занявшим эту должность четыре раза подряд. Коля называют канцлером немецкого единства, поскольку при его правлении в 1990 году состоялся процесс объединения восточной и западной Германии - ФРГ и ГДР. Коль неоднократно посещал Советский Союз и сыграл важную роль в установлении добрососедских связей между СССР и ФРГ.

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