11.11.2018, 20:25

Путин заявил о ”спокойном” отношении к учениям НАТО

 (1)
РБК
EST
Trident Juncture
Trident JunctureFoto: Kaitseväe peastaap

Президент России Владимир Путин сказал, что в Москве ”спокойно” относятся к учениям НАТО. Об этом он заявил в интервью RT во время своего визита в Париж. Текст опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Россия тоже проводит такие учения, но старается не устраивать крупномасштабных маневров около границ членов НАТО. Так, по словам Путина, последнее крупное учение проводилось на Востоке ”за тысячи километров от границ стран НАТО”. Российский лидер не уточнил, о каким именно учениях идет речь. ”Но в целом мы относимся к этому [учениям НАТО] спокойно”, — пояснил президент. Он выразил надежду, что диалог и в этом вопросе сможет сыграть ”положительную роль”.

Во вторник, 6 ноября, министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что в России не могут игнорировать увеличение активности НАТО около своих границ. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу сказал, что активность альянса у рубежей России достигла ”небывалого уровня со времен холодной войны”. По его словам, НАТО хочет усилить свое передовое военное присутствие на восточном направлении.

В Норвегии 7 ноября завершились учения НАТО ”Единый трезубец”, в котором принимали участие военные из США, Германии, Франции и Финляндии. Эти маневры стали крупнейшими в Европе со времен холодной войны. Они стартовали 25 октября.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Дефекты в квартире или доме могут проявиться сразу или через несколько месяцев, причем некоторые даже смертельно опасны!

11.11.2018
Приобретение недвижимости для многих – событие, которое происходит лишь один раз в жизни. И стоит к этому подойти с умом: покупая жилье, обезопасить себя со всех сторон, проконсультировавшись со специалистами в области строительства, иначе можно столкнуться со скрытыми дефектами. И потом будет очень сложно что-либо доказать и вернуть деньги. Но даже не деньги главное. Ведь иные дефекты (скажем, плесень) могут нанести вред здоровью, а некоторые даже оказаться смертельно опасными. По одной из версий, недавняя трагедия в Какумяэ с гибелью троих детей произошла именно потому, что в недавно купленном доме была неисправна газовая система, что и привело к отравлению газом на второй день после новоселья, пишет "МК-Эстония".
Подробнее




Президент Кальюлайд не поедет в Марокко, если не будет единства в отношении договора ООН по миграции

11.11.2018
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не поедет в Марракеш (Марокко) на конференцию ООН по принятию Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, если эстонское правительство не придет к единому мнению по этому соглашению, передает rus.err.ee.
Подробнее

Путин положительно оценил идею создания общеевропейской армии

11.11.2018
Президент России Владимир Путин положительно оценил идею создания общеевропейских вооруженных сил, высказанную президентом Франции Эммануэлем Макроном, отметив, что это пошло бы на пользу укрепления многополярного мира.
Подробнее

-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
90,30 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
118,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
111,30 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106381002
129,60 €
77,76 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052002
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106712004
215,10 €
129,06 €

Предлагают помощь, а потом пропадают деньги: что нового придумали мошенники в последнее время?

11.11.2018
Полиция периодически предупреждает население о тех или иных способах обмана, в ходе которого жертвы лишаются солидных сумм. Но доверчивые люди на то и доверчивые, чтобы думать, что с ними такого не произойдет, а потому снова и снова попадать в лапы мошенников. Как аферисты одурачивают людей, какие новые способы придумали и как проверить, кто перед вами, честный человек или обманщик, — узнала ”МК-Эстония”.
Подробнее




Взрывоопасно: не грейте в микроволновке зелень, яйца и еще 12 предметов

11.11.2018
Вы, к примеру, знали что красивые кружки (особенно старинные) могут в микроволновке повести себя как угодно — в худшем случае взорваться, а в лучшем — выделить свинец или какие-либо другие отравляющие вещества, пишет DELFI ДОМ&САД. Нельзя также разогревать пластмассовые контейнеры — они попросту расплавятся. Так что же еще нельзя разогревать в микроволновке?
Подробнее

ГРАФИК: Теплое лето заставило эстоноземельцев больше путешествовать за границу, а интерес финнов к Эстонии рекордно низкий

11.11.2018
В третьем квартале этого года эстоноземельцы на 3% больше путешествовали за границу по сравнению с этим же периодом прошлого года, в трех случаях из четырех они все-таки оставались в пределах ЕС. В отношении посещающих Эстонию туристов видно явное падение среди финнов. Также остановилось количество приезжающих сюда из Азии.
Подробнее

ФОТО. Главный хулиган Флоренции: как появились необычные дорожные знаки на улицах прославленного итальянского города

11.11.2018
Попадая в итальянскую Флоренцию, все здесь кажется невероятным: величественный Дуомо, Понте Веккьо, галерея Уффици с мировыми шедеврами живописи и многое другое, что кружит голову и заставляет сердце биться все быстрее. Но есть здесь и еще одна достопримечательность, которую среди всей этой исторической красоты сразу и не заметишь.
Подробнее