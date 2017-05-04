Путин заявил о поддержке идеи создания в Сирии зон безопасности

Россия, США, Турция, Иран и Сирия близки к заключению соглашения о создании в Сирии зон безопасности, которые должны укрепить режим прекращения огня, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается полетов авиации. Если это зона деэскалации, то авиация там тоже работать не будет. При условии, что из этих зон не будет наблюдаться никакой военной активности", — пояснил российский президент по итогам российско-турецких переговоров.

Путин добавил, что обсудил это предложение с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, администрация США поддерживает "эти идеи".

"Как контролировать соблюдение соответствующего режима в этих зонах — это вопрос еще отдельных переговоров", — добавил российский президент.

Окончательное решение о создании зон безопасности должно быть принято на переговорах в столице Казахстана Астане, подчеркнул Путин.

Российская сторона предложила создать зоны безопасности на территориях, которые контролируются сирийскими повстанцами на северо-западе провинции Идлиб, в некоторых частях провинции Хомс, а также в анклаве Восточная Гута рядом с Дамаском, передает агентство Франс-пресс, которое ознакомилось с копиями плана.

Зоны безопасности будут окружены контрольно-пропускными пунктами, которые будут контролироваться представителями повстанцев и правительственных войска. В качестве наблюдателей там могут быть размещены и иностранные войска.

По замыслу российской стороны, это положит конец насилию в регионе и позволит доставлять гуманитарную помощь.

Официальный представитель коалиции по борьбе с исламистами из ИГ (организации, запрещенной во многих странах мира) полковник военно-воздушных сил США Джон Дорриан отказался "вдаваться в детали того, что может означать эта деэскалация".

В ООН также не стали комментировать предложения российской стороны, передают РИА Новости. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что в организации подождут договоренностей, которые будут достигнуты в Астане.

Сирийская оппозиция при этом заявила, что они приостановили участие в переговорах в Астане из-за того, что правительственные войска продолжают бомбежки территорий, которые находятся под их контролем.