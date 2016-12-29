Президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и о готовности руководства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры. Об этом он заявил в четверг, 29 декабря, на встрече с главами МИД и Минобороны, передает ”Интерфакс”.

”Сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа”, — сказал Путин.

По его словам, первый документ, одобренный сторонами, касается прекращения огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Российский лидер также отметил, что ”достигнутые соглашения хрупкие и требуют особого внимания, терпения и постоянного контакта с партнерами”, уточняет РИА Новости.