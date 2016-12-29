”Сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа”, — сказал Путин.
По его словам, первый документ, одобренный сторонами, касается прекращения огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
Российский лидер также отметил, что ”достигнутые соглашения хрупкие и требуют особого внимания, терпения и постоянного контакта с партнерами”, уточняет РИА Новости.