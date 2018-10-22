Путин заявил, что Севастополь юридически всегда был российским

Он пояснил, что при незаконной передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР про город просто забыли, поэтому ”юридически он всегда был в составе России”.

”Он был городом центрального подчинения, и даже при передаче — незаконной передаче — Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР”, — заявил Путин.

Президент России пояснил, что это решение нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР.

”Но даже при этом незаконном, по сути, процессе, про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России”, — подчеркнул Путин.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.