Путин зарегистрирован кандидатом на пост президента России

Центризбирком во вторник зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента России. Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение было принято на заседании Центризбиркома во вторник.

Члены ЦИК РФ единогласно проголосовали за регистрацию Путина. Удостоверение установленного образца было выдано его доверенному лицу Сергею Кабышеву.

"Это беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИКа, все прошли проверку", — отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

2 февраля в ЦИК сообщили, что в результате проверки подписных листов Путина недействительными были признаны только 0,39%, что является рекордно низким количеством "брака". Штаб Путина направил в ЦИК 315 тыс. подписей избирателей в поддержку кандидата, из которых для проверки были отобраны 60 тыс. Для регистрации кандидата необходимо, чтобы недействительных подписей было не более 5%.

К настоящему моменту были зарегистрированы только два кандидата от парламентских партий: Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР), по закону им не нужно было собирать подписи в свою поддержку.

7 февраля ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации еще трех кандидатов в президенты: Григория Явлинского ("Яблоко"), Бориса Титова ("Партия роста") и Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"). Их подписные листы также были проверены ЦИК, количество недействительных подписей не превысило 5%.

Кроме того, во вторник Памфилова сообщила, что ЦИК России 8 февраля зарегистрирует кандидатами в президенты РФ Ксению Собчак ("Гражданская инициатива") и Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), у них были отбракованы 1,33% и 3,72% подписей соответственно.

На начальном этапе о своем желании баллотироваться в президенты РФ заявляли 70 претендентов от 24 партий и 46 самовыдвиженцев. В дальнейшем мероприятия по выдвижению смогли провести 22 кандидата от политических партий и 15 самовыдвиженцев. 36 кандидатов представили в ЦИК документы для выдвижения, а после их рассмотрения к сбору подписей смогли приступить 16 кандидатов.

На данный момент в президентской гонке продолжают участвовать восемь человек. Согласно законодательству, в срок до 10 февраля ЦИК должен зарегистрировать всех кандидатов на пост президента, именно их имена будут фигурировать в избирательных бюллетенях на выборах 18 марта.