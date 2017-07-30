Путин запретил использование анонимайзеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (анонимайзеров). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, передает Gazeta.ru.

Проект закона был внесен депутатами Максимом Кудрявцевым (”Единая Россия”), Николаем Рыжаком (”Справедливая Россия”) и Александром Ющенко (КПРФ).

Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении 21 июля, Совет Федерации — 25 июля.

Законопроект встал на повестке дня депутатов после того, как практика блокировки информационных ресурсов в интернете была признана неэффективной.

Отмечается, что закон вводится с целью предотвращения использования средств обхода блокировок и доступа к интернет-ресурсам, которые запрещены на территории России.

В этот список входят в том числе VPN (создание одного или нескольких дополнительных сетевых соединений помимо основного) и Tor (система прокси-серверов для установления анонимного соединения).