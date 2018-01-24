24.01.2018, 19:54

Путин захотел расцеловать рабочего в Уфе

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Gazeta.ru
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Grigori Sõssojev, Sputnik

Президент России Владимир Путин пообщался с рабочими ПАО ”Объединенной двигателестроительной корпорации” в Уфе, сообщает корреспондент ”Газеты.Ru”.

В ходе своего визита он рассказал о том, что сейчас проводится анализ по диверсификации производства.

”У вас это происходит, но небольшими темпами”, — заявил Путин.

На вопрос одного из рабочих по поводу возвращения практики награждения трудовых коллективов государством, президент ответил: ”Давайте я вас просто расцелую”.

Президент отметил, что эту практику отменили еще в советское время из-за отсутствия роста производительности, но сохранили индивидуальные награждения. Трудовым коллективам же остались поощрения типа благодарностей и грамот от президента.

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