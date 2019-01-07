Путин выстрелил из пушки на народных гуляниях

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фото иллюстративное Foto: Taavi Sepp

Президент России Владимир Путин совершил выстрел из пушки Д-30 на народных гуляниях в в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, передает РИА ”Новости”.