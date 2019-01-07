07.01.2019, 15:10

Путин выстрелил из пушки на народных гуляниях

 (30)
rus.delfi.ee
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Neitsitorni juurde toodi kahur
фото иллюстративноеFoto: Taavi Sepp

Президент России Владимир Путин совершил выстрел из пушки Д-30 на народных гуляниях в в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, передает РИА ”Новости”.

Вместе с главой государства из пушки выстрелил почетный строитель России Владимир Бендет, которому исполнилось 85 лет. Президент поздравил его и подарил ручку.

Помимо этого, Путин пообщался с учениками Суворовского военного училища.

Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.

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