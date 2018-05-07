Путин вступил в должность президента России на шестилетний срок

Владимир Путин вступил в должность президента России на новый шестилетний срок, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин произнес речь президентской присяги в Кремле.

”Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу”, — произнес он.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вручил ему символы государственной власти и объявил о вступлении в должность. Присутствующие в Андреевском зале исполнили гимн России.

Сразу после инаугурации нынешний кабинет министров слагает свои полномочия перед главой государства.

В Кремле началась торжественная церемония инаугурации избранного президента России Владимира Путина. Несмотря на традиционность мероприятия, в этом году в самой процедуре ожидаются некоторые изменения. ”Газета.Ru” ведет онлайн-трансляцию.