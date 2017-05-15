Путин вслед за главой Microsoft указал на вину спецслужб США в хакерских атаках

Президент России Владимир Путин заявил, что первичным источником вируса WannaCry, поразившего десятки тысяч компьютеров не менее чем в 150 странах мира, являются американские спецслужбы.

Таким образом глава государства поддержал точку зрения президента компании Microsoft Брэда Смита, ранее указавшего на возможную вину ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) в произошедшем. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает ”Интерфакс”.

”Россия здесь совершенно ни при чем. Мне странно слышать в этих условиях что-то другое”, — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что российские учреждения не понесли существенного ущерба в результате хакерской атаки. ”Но в целом это тревожно, здесь нет ничего хорошего, это вызывает озабоченность”, — заключил президент.

Накануне на сайте Microsoft было опубликовано заявление главы компании, который выразил уверенность в том, что массовая атака вируса-вымогателя WannaCry оказалась возможной из-за того, что ЦРУ и АНБ в своих интересах собирают информацию об уязвимостях в программном обеспечении.

”Мы видели, что данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, были опубликованы на WikiLeaks. Теперь украденные из АНБ данные затронули пользователей по всему миру”, — отметил Смит, сравнив произошедшее с ”кражей нескольких ракет "Томагавк" у армии”.

Вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) начал распространяться 12 мая. В тот же день ряд СМИ, в том числе The Telegraph, со ссылкой на неких экспертов распространил информацию о том, что группировка хакеров, осуществившая кибератаку, связана с российским правительством.

WannaCry шифрует информацию и требует заплатить выкуп, по разным данным, от 300 до 600 долларов. Предполагается, что создатели вируса взяли за основу вредоносную программу АНБ США Eternal Blue. The Times писала, что доходы создателей WannaCry, по данным на 15 мая, превысили 42 тысячи долларов. По информации издания, мошенники пока не пытались снять средства со своих счетов.