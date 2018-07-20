Путин впервые сказал, что думает о пенсионной реформе

Власти, по словам Путина, готовы корректировать новую пенсионную систему в процессе ее внедрения. "Посмотрим, как будет дискуссия разворачиваться. Все будем взвешивать и относиться к этому самым серьезным образом, — заверил президент. — Окончательного решения пока нет. Прошло только первое чтение (в Госдуме). Я должен послушать все мнения, но не тех, кто на этом пиарится".

В целом, по мнению Путина, эта реформа необходима: без изменения пенсионного законодательства количество работающих россиян быстро сравняется с количеством неработающих.

Необходимость реформы Путин подробно разъяснил на цифрах

Президент заявил, что для поддержания в течение 10 лет нынешней пенсионной системы возможностей в стране хватит, но очень быстро число работающих сравняется с числом неработающих.

"По большому счету можно вообще ничего не делать. В течение 5-6-7 и даже, может быть, 10 лет, в принципе нам хватит возможностей обеспечивать поддержание пенсионной системы. Но что происходит? И что будет происходить в ближайшую среднесрочную и отдаленную перспективу?" — сказал Путин.

Сейчас средняя продолжительность жизни, заметил глава государства, составляет 73,5 лет, в следующем году будет — 74,3 года. "А прогноз, а он, скорее всего, достаточно точный, говорит о том, что к моменту завершения этого переходного периода для мужчин — 2028 год — как предлагает правительство, средняя продолжительность жизни у мужчин будет свыше 75 лет, средняя продолжительность жизни женщин на момент завершения переходного периода — 2034 год — будет свыше 85 лет", — сказал Путин.

В 1970 году, напомнил глава государства, на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих граждан. "Сегодня уже на одного пенсионера — два рабочих, то есть почти в два раза сократилось количество. На пять пенсионеров приходится сегодня 6 работающих. И ситуация будет меняться не в пользу работающих, их количество будет сокращаться. И наступит момент, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих, и будет уменьшаться", — сказал он.

Путин подчеркнул, что в таком случае "либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы — это лопнет".

"Конечно, сегодня у нас много проблем в экономике, но она стабильная, она развивается, и в целом есть большой запас прочности. И, если думать не о сегодняшнем дне, а дне завтрашнем, то, конечно, нужно иметь в виду все эти обстоятельства", — сказал Путин.

Он отметил, что к 2030 году, по прогнозным данным, время жизни после выхода на пенсию у мужчин будет свыше 15 лет, а для женщин — свыше 24 лет. "Нам грустно говорить о таких вещах, но, когда принимаются решения такого масштаба и такие чувствительные для людей, нужно оперировать конкретными вещами и реальными, профессиональными прогнозами", — подчеркнул президент РФ.

Накануне Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Его одобрение правительством и внесение в парламент совпало с началом в России чемпионата мира по футболу.

Законопроект подразумевает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Повышение для мужчин растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году.

Реформа начнется с января 2019 года. К концу ее срока пенсионный возраст для мужчин будет установлен на уровне 65 лет, а для женщин — 63 лет. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин — 55 лет.