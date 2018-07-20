20.07.2018, 18:34

Путин впервые сказал, что думает о пенсионной реформе

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NEWSru.com
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Vladimir Putin pole veel avlikult teatanud, kas ta üldse tahab uuesti kandideerida
Venemaa president Vladimir PutinFoto: Karli Saul

Президент РФ Владимир Путин, прилетев 20 июля в Калининград, впервые высказался о предстоящем повышении пенсионного возраста в России. По его словам, повышение пенсионного возраста лично ему ни в каком виде не нравится, но без этого никак не обойтись.

"Это вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Этот вопрос не вчера возник, он обсуждается так или иначе, с большей или меньшей интенсивностью на протяжении многих лет", — сказал Путин 20 июля в ходе общения с волонтерами ЧМ-2018 на стадионе "Калининград", где проходили игры чемпионата по футболу.

Президент подчеркнул, что предлагались разные варианты реформы. "И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится", — сказал Путин (цитата по "Интерфаксу").

Власти, по словам Путина, готовы корректировать новую пенсионную систему в процессе ее внедрения. "Посмотрим, как будет дискуссия разворачиваться. Все будем взвешивать и относиться к этому самым серьезным образом, — заверил президент. — Окончательного решения пока нет. Прошло только первое чтение (в Госдуме). Я должен послушать все мнения, но не тех, кто на этом пиарится".

В целом, по мнению Путина, эта реформа необходима: без изменения пенсионного законодательства количество работающих россиян быстро сравняется с количеством неработающих.

Необходимость реформы Путин подробно разъяснил на цифрах

Президент заявил, что для поддержания в течение 10 лет нынешней пенсионной системы возможностей в стране хватит, но очень быстро число работающих сравняется с числом неработающих.

"По большому счету можно вообще ничего не делать. В течение 5-6-7 и даже, может быть, 10 лет, в принципе нам хватит возможностей обеспечивать поддержание пенсионной системы. Но что происходит? И что будет происходить в ближайшую среднесрочную и отдаленную перспективу?" — сказал Путин.

ТОП

Сейчас средняя продолжительность жизни, заметил глава государства, составляет 73,5 лет, в следующем году будет — 74,3 года. "А прогноз, а он, скорее всего, достаточно точный, говорит о том, что к моменту завершения этого переходного периода для мужчин — 2028 год — как предлагает правительство, средняя продолжительность жизни у мужчин будет свыше 75 лет, средняя продолжительность жизни женщин на момент завершения переходного периода — 2034 год — будет свыше 85 лет", — сказал Путин.

В 1970 году, напомнил глава государства, на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих граждан. "Сегодня уже на одного пенсионера — два рабочих, то есть почти в два раза сократилось количество. На пять пенсионеров приходится сегодня 6 работающих. И ситуация будет меняться не в пользу работающих, их количество будет сокращаться. И наступит момент, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих, и будет уменьшаться", — сказал он.

Путин подчеркнул, что в таком случае "либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы — это лопнет".

"Конечно, сегодня у нас много проблем в экономике, но она стабильная, она развивается, и в целом есть большой запас прочности. И, если думать не о сегодняшнем дне, а дне завтрашнем, то, конечно, нужно иметь в виду все эти обстоятельства", — сказал Путин.

Он отметил, что к 2030 году, по прогнозным данным, время жизни после выхода на пенсию у мужчин будет свыше 15 лет, а для женщин — свыше 24 лет. "Нам грустно говорить о таких вещах, но, когда принимаются решения такого масштаба и такие чувствительные для людей, нужно оперировать конкретными вещами и реальными, профессиональными прогнозами", — подчеркнул президент РФ.

Накануне Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Его одобрение правительством и внесение в парламент совпало с началом в России чемпионата мира по футболу.

Законопроект подразумевает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Повышение для мужчин растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году.

Реформа начнется с января 2019 года. К концу ее срока пенсионный возраст для мужчин будет установлен на уровне 65 лет, а для женщин — 63 лет. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин — 55 лет.

Это решение властей вызвало острую критику в обществе. После объявления о планах повысить пенсионный возраст в регионах начались акции протеста, организованные профсоюзами и представителями оппозиции.

На фоне новостей о неизбежности повышения пенсионного возраста стал падать рейтинг президента и правительства. Ранее некоторые комментаторы в блогах высказали предположение, что в итоге Путин "широким жестом" все-таки несколько смягчит реформу — к примеру, предложив повысить пенсионный возраст женщинам не на 8 лет, а на 5.

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