Путин: военная операция в Сирии завершается

В Сочи президент России Владимир Путин заявил, что военная операция в Сирии завершается. Об этом сообщается на сайте Кремля.

”До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается”, — заявил Путин на встрече с Асадом.

На встрече с руководящим составом Министерства обороны и Генерального штаба ВС России он также подчеркнул, что ”окончательная точка” будет скоро поставлена.

”Многое сделано для стабилизации ситуации в Сирии. Надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии, хотя понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать.”, — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с Асадом.