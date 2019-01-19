Путин вновь поучаствовал в крещенских купаниях

”Да, Путин окунулся в прорубь”, — отметил собеседник агентства. Других деталей об этом он привел, заметив только, что глава государства находился в Подмосковье. Где и когда Путин погрузился в иордань, представитель Кремля не уточнил.

Впервые о том, что президент принимает участие в крещенских купаниях, публично было объявлено в прошлом году. Тогда глава государства окунулся в прорубь на озере Селигер в мужском монастыре в Нило-Столобенской пустыни в Тверской области. Там же в крещенскую ночь Путин побывал на праздничной литургии. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков впоследствии уточнял: традиции купаться в проруби на Крещение Путин придерживается на протяжении уже многих лет.​