07.05.2018, 15:32

Путин внес кандидатуру Медведева на пост премьера

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bbcrussian.com
EST
Dmitri Medvedev
Dmitri MedvedevFoto: Vladimir Fedorenko, Sputnik

Президент Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму кандидатуру на пост премьер-министра. Как и ожидалось, им стал Дмитрий Медведев.

Путин попросил у нижней палаты парламента согласия на назначение Медведева, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. Указ был опубликован через два часа двадцать минут после начала инаугурации Путина в Кремле.

Госдума рассмотрит кандидатуру во вторник, 8 мая, собравшись на специальное заседание.

Аналогичная ситуация была в 2012 году. Тогда Путин внес кандидатуру Медведева в Госдуму менее чем через два часа после завершения инаугурации.

Ранее в понедельник правительство ушло в отставку. Это произошло через полтора часа после начала инаугурации президента. Затем Путин подписал указ и отправил кабинет в отставку.

Прежний состав правительства будет исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

В состав нынешнего правительства входят девять вице-премьеров и 22 федеральных министра.

Скорее всего кабинет министров покинет первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщал телеканал "Дождь" и подтверждали источники Русской службы Би-би-си. РБК писал, что вице-премьера по социальным вопросам Ольгу Голодец может сменить председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, уже работавшая на этой позиции в правительстве.

Госдума готова рассмотреть

После внесения кандидатуры премьер-министра его должна утвердить Госдума. Депутаты соберутся на специальное заседание уже во вторник, 8 мая. Ожидается, что в тот же день они рассмотрят кандидатуру. Голосование по ней может быть как тайным, так и открытым, сообщили ранее в парламенте.

Медведев — председатель партии "Единая Россия". Поскольку большинство в Госдуме принадлежит "Единой России", парламент поддержит кандидатуру Медведева. Таким образом, он станет премьером во второй раз.

По данным Интерфакса, в понедельник кандидат в премьеры проведет консультации с парламентскими фракциями.

Кому не нравится Медведев

В марте 2017 года фонд оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование под названием "Он вам не Димон", в котором обвинил Медведева во владении многочисленными незадекларированными объектами недвижимости в России и за рубежом через сеть некоммерческих фондов, которыми руководят его однокурсники.

Среди таких активов фонд Навального обнаружил виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании. Это расследование вызвало большой резонанс, 26 марта в Москве и других российских городах прошли многотысячные акции протеста против Медведева.

Сам премьер назвал расследование Навального "абсолютно лживым продуктом политических проходимцев".

В понедельник Путин официально вступил в должность президента России в четвертый раз. На выборах, которые состоялись 18 марта, он набрал 76,69 % голосов.

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