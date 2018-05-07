Путин внес кандидатуру Медведева на пост премьера

Президент Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму кандидатуру на пост премьер-министра. Как и ожидалось, им стал Дмитрий Медведев.
Путин попросил у нижней палаты парламента согласия на назначение Медведева, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. Указ был опубликован через два часа двадцать минут после начала инаугурации Путина в Кремле.
Госдума рассмотрит кандидатуру во вторник, 8 мая, собравшись на специальное заседание.
Аналогичная ситуация была в 2012 году. Тогда Путин внес кандидатуру Медведева в Госдуму менее чем через два часа после завершения инаугурации.
Ранее в понедельник правительство ушло в отставку. Это произошло через полтора часа после начала инаугурации президента. Затем Путин подписал указ и отправил кабинет в отставку.
Прежний состав правительства будет исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.
В состав нынешнего правительства входят девять вице-премьеров и 22 федеральных министра.
Скорее всего кабинет министров покинет первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщал телеканал "Дождь" и подтверждали источники Русской службы Би-би-си. РБК писал, что вице-премьера по социальным вопросам Ольгу Голодец может сменить председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, уже работавшая на этой позиции в правительстве.
Госдума готова рассмотреть
После внесения кандидатуры премьер-министра его должна утвердить Госдума. Депутаты соберутся на специальное заседание уже во вторник, 8 мая. Ожидается, что в тот же день они рассмотрят кандидатуру. Голосование по ней может быть как тайным, так и открытым, сообщили ранее в парламенте.
Медведев — председатель партии "Единая Россия". Поскольку большинство в Госдуме принадлежит "Единой России", парламент поддержит кандидатуру Медведева. Таким образом, он станет премьером во второй раз.
По данным Интерфакса, в понедельник кандидат в премьеры проведет консультации с парламентскими фракциями.
Кому не нравится Медведев
В марте 2017 года фонд оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование под названием "Он вам не Димон", в котором обвинил Медведева во владении многочисленными незадекларированными объектами недвижимости в России и за рубежом через сеть некоммерческих фондов, которыми руководят его однокурсники.
Среди таких активов фонд Навального обнаружил виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании. Это расследование вызвало большой резонанс, 26 марта в Москве и других российских городах прошли многотысячные акции протеста против Медведева.
Сам премьер назвал расследование Навального "абсолютно лживым продуктом политических проходимцев".
В понедельник Путин официально вступил в должность президента России в четвертый раз. На выборах, которые состоялись 18 марта, он набрал 76,69 % голосов.