Путин: в России не притесняют лиц нетрадиционной сексуальной ориентации

Президент России Владимир Путин заявил, что представители нетрадиционной сексуальной ориентации в России открыто заявляют об этом, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Я хочу вам сказать, что у нас нет никаких ограничений и притеснений… Больше того, очень многие люди открыто заявляют о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы с ними поддерживаем отношения”, — сказал он в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

По словам Путина, многие из них добиваются выдающихся результатов в своих видах деятельности, а также получают государственные награды и ордена за свои успехи.

При этом российский лидер напомнил о том, что в России действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

”Есть закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. И, знаете, логика этого закона в том, чтобы дать детям спокойно вырасти, не влияя на их сознание. А когда он вырастет, он может принять любое решение, как ему строить свою жизнь, в том числе личную и сексуальную”, — добавил президент России.

Кроме того, Путин заявил, что он как глава государства считает долгом поддерживать традиционные семейные ценности.

”Я как глава государства сегодня считаю своим долгом поддерживать традиционные ценности, семейные. Почему? Потому что однополые браки детей не производят, а нам нужно позаботиться о рождаемости в стране. При этом никто не говорит, что нужно кого-то преследовать”, — заключил он.

Ранее Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну рассказал о своих действиях, окажись он на подводной лодке в одном душе с геем.

В России четырехсерийный фильм ”Интервью с Путиным” 19–22 июня покажет Первый канал.