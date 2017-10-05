Путин уволил шестого главу региона за полторы недели

Президент России Владимир Путин уволил губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко, ранее возглавлявший государственное предприятие "Росморпорт".



Приморский край стал уже шестым за последние полторы недели регионом, в котором сменился руководитель. В прошлый понедельник, 25 сентября, Путин уволил губернатора Самарской области Николая Меркушкина. На следующий день в отставку отправили губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

За увольнением Меркушкина и Шанцева последовали отставки губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. По данным российских журналистов, всего в отставку могут отправить около 10 губернаторов.



Университеты и представления



Владимир Миклушевский с 1998 по 2007 год работал в Московском институте стали и сплавов, где занял пост первого проректора, а затем занимал руководящие должности в министерстве образования и науки — в 2007 году он был назначен в ведомство главой департамента, а в 2008 году стал заместителем министра.



С 2010 по 2012 год Миклушевский занимал пост Дальневосточного федерального университета, куда был назначен по предложению Владимира Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра, а в 2012 году был назначен губернатором Приморья.



В августе текущего года Миклушевский получил представление от прокуратуры по делу о растрате в Приморском театре оперы и балета, в ходе которого под следствие попали областные чиновники. В июле суд арестовал вице-премьера Приморья Евгения Вишнякова по подозрению в превышении полномочий.



Кто такой Андрей Тарасенко?



Временно сменивший Миклушевского во главе региона Андрей Тарасенко на четыре года старше своего предшественника. Он выпускник Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола.



С 2008 по 2010 год Тарасенко работал в госкорпорации "Росатом". С 2012 по 2013 год Тарасенко занимал руководящие должности в управлении Федерального агентства водных ресурсов, до этого два года работал советником председателя правления "Россельхозбанка".



Последние четыре года Тарасенко работал во ФГУП "Росморпорт", управляющем российскими морскими портами. Согласно официальной биографии, он был назначен заместителем генерального директора "Росморпорта" в июле 2013 года, а в сентябре занял пост генерального директора.