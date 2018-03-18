Путин "уверен в правильности" своей программы, которой на его сайте кандидата не было

Президент и главный претендент на победу на выборах 18 марта Владимир Путин пришел голосовать и побеседовал с журналистами. Он заявил, что уверен в правильности программы, которую предлагает для страны, передает ТАСС.

При этом на сайте кандидата Путина раздела с программой не было вовсе: там ограничились девизом "Сильный президент — сильная Россия" и заметками об отдельных обещаниях.

Как передает "Интерфакс", Путин голосовал в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте столицы. В этом году здесь расположен избирательный участок 2151. В этом же здании он голосовал в 2000, 2004, 2008, и 2012 годах.

Президент прибыл на участок около 9.30 утра. Так рано на избирательный участок президент еще не приезжал, отмечает агентство. Доступ избирателей на участок во время посещения его главой государства не перекрывался.

После голосования Путин заявил, что его устроит любой процент поддержки избирателей, "который позволит исполнять обязанности президента".