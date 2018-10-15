15.10.2018, 15:50

Путин утвердил основы государственной политики по ядерной безопасности до 2025 года

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Gazeta.ru
EST
Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Sergei Karpuhhin, AP

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики по ядерной и радиационной безопасности до 2025 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ответственность за реализацию основ госполитики по ядерной и радиационной безопасности возлагается на правительство России. Также кабмин должен в ближайшие три месяца разработать план по реализации указа.

Отмечается, что в числе основных проблем в области обеспечения ядерной безопасности — наличие объектов ядерного наследия, в отношении которых нужно принять меры по завершению жизненного цикла и реабилитации, накопление ядерных отходов, а также появление новых технологий, которые могут быть применены для совершения терактов и других несанкционированных действий на ядерных объектах.

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