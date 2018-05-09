09.05.2018, 07:30

Путин уступил первое место в списке Forbes впервые за пять лет

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bbcrussian.com
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Путин уступил первое место в списке Forbes впервые за пять лет
Foto: AFP/Scanpix

Президент России Владимир Путин впервые за пять лет лишился первого места в ежегодном рейтинге самых влиятельных людей мира, составляемом американским журналом Forbes. Он уступил лидирующую позицию председателю КНР Си Цзиньпину.

Замыкает тройку лидеров списка президент США Дональд Трамп. За ним следуют канцлер Германии Ангела Меркель и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос.

Как отмечают составители рейтинга, огромное международное влияние Путина во многом объясняется зависимостью Европы от российских нефти и газа, так как российский "Газпром" — один из крупнейших поставщиков Евросоюза.

Что касается лидера рейтинга Си Цзиньпина, то его место в рейтинге связано с быстрым ростом экономики Китая, а также с мартовским решением китайского парламента о расширении полномочий лидера КНР.

Издание перечисляет основные критерии, по которым определяются лидеры рейтинга. Среди них — умение руководить большим числом людей, контроль над крупными финансовыми ресурсами, влиятельность одновременно в нескольких сферах и активное использование своей власти.

Всего в новом списке Forbes представлены 75 имен, 17 из них впервые попали в перечень в этом году.

Среди новичков рейтинга самую высокую позицию занял наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, расположившийся на восьмом месте. Также в перечень впервые вошли президент Франции Эммануэль Макрон (12-е место) и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (33-я позиция).

Владимир Путин возглавлял рейтинг Forbes с 2013 по 2016 год, в 2017 году рейтинг не публиковался.

Российский президент также неоднократно попадал в число самых влиятельных людей по версии другого влиятельного американского журнала — Time. В 2016 году он также был включен в перечень 50-ти самых влиятельных людей в мире финансов, составленный агентством Блумберг.

При этом Time на своих страницах не раз критиковал Путина за его внешнюю политику, особенно за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.

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