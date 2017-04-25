Путин: успехи России в Сирии привели к росту экспорта вооружений

Президент России Владимир Путин заявил, что эффективное функционирование российского оружия во время военных операций в Сирии вызвало рост объема экспортных контрактов на российское вооружение, передает gazeta.ru со ссылкой на ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что в мире повышается интерес к оружию из России.

”В том числе это происходит благодаря эффективному применению нашего оружия в реальных боевых условиях, в том числе в антитеррористической операции в Сирии”, — сказал он.

По словам Путина, Москве ”нельзя упускать эту возможность для того, чтобы укрепить позиции на мировом рынке вооружений”.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинения США в поставках Россией оружия талибам являются лживыми и ни на чем не основанными.