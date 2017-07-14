Путин уснул во время просмотра фильма Стоуна о себе

Президент России Владимир Путин заявил, что сняться в фильме Оливера Стоуна ”Интервью с Путиным” его убедил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.



”Это он меня уговорил”, — заявил президент. По словам Путина, изначально он сам сомневался, что это нужно, так как и так все знают, что он может сказать.

Однако Песков уговорил его, пояснив, что будет важно для американского зрителя, чтобы Путин рассказал прежде всего о стране, пишет Gazeta.ru.

По его словам, съемки специально не готовились. Пресс-служба президента находила в его расписании свободное время и к этому времени приглашала команду, снимающую фильм.

Сам он фильм полностью пока не посмотрел. Возвращаясь из загранкомандировки, он уснул во время его просмотра.

При этом глава России предположил, что, судя по отзывам, он получился объективным.

Продолжение фильма, по словам Путина, не планируется.

”Интервью с Путиным” (в России — ”Путин”) — четырехсерийный документальный фильм 2017 года режиссера Оливера Стоуна о президенте России. Транслировался в июне по американскому телеканалу Showtime и по Первому каналу.