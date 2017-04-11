Путин: у РФ есть данные о подготовке новых провокаций с химоружием против властей Сирии

Россия располагает данными о том, что в Сирии готовятся новые провокации, целью которых является обвинение сирийских властей в якобы использовании химического оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой.

При этом глава российского государства призвал официально расследовать инцидент с якобы применением химического оружия в Идлибе, а также предостерег США от практики подобных несанкционированных ударов, напомнив, что в Ираке такая военная кампания привела к появлению на мировой арене террористической группировки ИГИЛ.

Путин отметил, что Россия знает о подготовке новых провокаций, связанных с химическим оружием в Сирии.

"У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации — а я по-другому их назвать не могу, — готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти", — заявил он.

Уже произошедший инцидент президент РФ призвал тщательно расследовать.

"Считаем, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его официально расследовали", — заявил он. "Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ооновскую структуру в Гааге и призвать мировое сообщество тщательно расследовать эти проявления и в зависимости от результатов расследования принять взвешенные решения", — добавил он.