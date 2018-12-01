01.12.2018, 20:45

Путин: светлая память о Буше-старшем навсегда сохранится в моем сердце

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DELFI.ee
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Aleksei Nikolski, Sputnik

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в телеграмме его сыну, бывшему президенту США Джорджу Бушу-младшему, сообщает Gazeta.ru.

"Дорогой Джордж, прими самые глубокие соболезнования по поводу кончины твоего отца — Джорджа Герберта Уокера Буша, бывшего президента США", — говорится в тексте телеграммы.

Путин отметил, что с теплотой вспоминает, как Буш-старший организовал встречу с ним "в своей чудесной усадьбе в Кеннебанкпорте" и подчеркнул, что бывший американский лидер много сделал для укрепления сотрудничества между странами.

"Светлая память о Джордже Буше-старшем навсегда сохранится в моем сердце и в сердцах моих соотечественников", — написал Путин. Он подчеркнул, что Буш-старший проявлял политическую мудрость и дальновидность на одном из важнейших этапов мировой истории.

А бывший президент СССР Михаил Горбачев отметил вклад Буша-старшего в прекращение холодной войны.

Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего его семье и близким, а также назвал американского политика легендой.

"Настоящий лидер и государственный деятель. Этот человек — легенда, во время президентства которого мир увидел конец холодной войны", — написал Порошенко. Он также отметил вклад Буша-старшего в развитие сотрудничества США и Украины "в интересах демократии".

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем личном отношении к скончавшемуся экс-президенту страны Джорджу Бушу-старшему. Своими ощущениями он поделился в твиттере. Он подчеркнул, что у Буша-старшего была долгая, успешная и прекрасная жизнь.

"Когда бы я ни был рядом с ним, я видел его абсолютное наслаждение жизнью и настоящую гордость за семью. Его достижения были великими с начала и до конца. Он был действительно замечательным человеком и мы все будем по нему скучать!", — написал Трамп.

Президент США объявит 5 декабря общенациональный траур в связи со смертью Джорджа Буша-старшего. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Также стало известно, что Дональд Трамп и его супруга Меланья приглашены на похороны Джорджа Буша-старшего.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования в связи со смертью бывшего президента США, назвав его "истинным другом Великобритании", передает РИА "Новости".

"Этика общественной службы Джорджа Буша-старшего была путеводной нитью его жизни и примером для нас всех", — заявила Мэй. Британский премьер подчеркнула, что Буш-старший обеспечил мирное завершение "холодной войны" и сделал мир более безопасным место для будущих поколений.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем твиттере выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего. "От имени народа Франции, я выражаю свои соболезнования американской нации в связи с потерей бывшего президента Джорджа Буша-старшего. Он был мировым лидером, который серьезно поддерживал союз с Европой. Наши соболезнования его семье и близким", — написал Макрон.

ТОП

Канцлер ФРГ Ангела Меркель высоко оценила заслуги покойного Джорджа Буша-старшего, назвав его другом немцев, сообщает Deutsche Welle.

"Мы скорбим по президенту Джорджу Бушу, другу немцев. Мы никогда не забудем его вклада в дело воссоединения Германии", — написал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в своем микроблоге в Twitter.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в послании соболезнования отметил, что "Германия будет всегда с глубокой благодарностью помнить о непоколебимой готовности Буша содействовать воссоединению Германии". По словам Штайнмайера, Буш также олицетворяет для немцев "величие и щедрость". США с кончиной Буша лишилась выдающегося государственного деятеля, констатировал федеральный президент.

Джордж Буш-старший скончался 30 ноября в возрасте 94 лет в своем доме в Хьюстоне в кругу родственников и ближайших друзей.

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