Путин сравнил союзников США с китайскими болванчиками

Президент России Владимир Путин назвал явным нарушением международного права ракетный удар США по сирийской авиабазе Шайрат и обвинил, союзников Вашингтона по НАТО в том, что они "кивают, как болванчики", закрывая глаза на то, что это удар по суверенной стране без санкции Совбеза ООН.

"Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции совета безопасности ООН наносится удар по суверенной стране. И несмотря на это явное нарушение международного права, — все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать", — сказал Путин в интервью международной телерадиокомпании "Мир", фрагмент которого опубликован в среду.

"Так было и в 2003 году, когда был использован надуманный совершенно предлог для ввода войск в Афганистан. Страна разрушена, кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций", — сказал российский лидер, напомнив, что по схожему сценарию возникла ИГИЛ.

"Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли", — добавил президент.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. В этом США и их союзники обвинили власти Сирии, которые категорически отвергли это обвинение.

В пятницу США нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб.