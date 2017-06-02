Путин сравнил обвинения в адрес России с антисемитизмом

Президент России потребовал прекратить обвинять власти России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Он считает, что Дональд Трамп провел эффективную избирательную кампанию, а его соперники не хотят признавать поражения и ищут его причину в России. Он сравнил это с антисемитизмом.

Выступая на Петербургском экономическом форуме, Путин ответил на вопрос ведущей сессии, американской журналистки Меган Келли из телекомпании Эн-би-си, которая сказала, что причастность России к вмешательству в избирательную кампанию подвердили семь спецслужб США. Она также сказала, что существуют отчеты об этом.

"А вы читали эти отчеты?" — парировал Путин. Журналист сослалась на "публичную версию" скандала.

"Публичную версию… — повторил за ней президент России. — То есть никакую".

"Я читал эти отчеты, — продолжил он. — Даже в этих отчетах нет ничего конкретного! Там только предположения и выводы на основе предположений. Всё!"

Далее Путин вспомнил свой опыт работы в КГБ, где в таких случаях требовали предъявить "адреса, явки фамилии". "Где это все?" — спросил он. "Что касается "независимых источников" — нет ничего независимого в этом мире", — добавил Путин.

"Мне кажется, надо прекратить эту бесполезную и вредную болтовню", — потребовал Путин, назвав обвинения в адрес президента Трампа в контактах с российскими властями попыткой решить внутриполитические вопросы с помощью внешнеполитических инструментов.

Ведущая, в свою очередь, возразила, что версия о вмешательстве России в американские выборы подверждена доказательствами, вплоть до отпечатков пальцев.

"Какие отпечатки пальцев? — возмутился Путин. — Отпечатки копыт, рогов еще скажите…" По словам Путина, специалисты в кибертехнологиях "чего угодно придумают и кого угодно обвинят".

"Это не доказательства — это попытки переложить с больной головы на здоровую", — заявил Путин и в очередной раз похвалил избирательную кампанию Трампа, которая, по его мнению, была более эффективна, чем кампания его соперницы-демократки Хиллари Клинтон.

"Я и сам иногда думал: перебирает мужик", — сказал Путин под смех зала, пояснив, что Трампу удалось достучаться до избирателей. "А другая команда просчиталась! — добавил он. — Признать эту ошибку [им] не хочется. Легче сказать, что мы не виноваты, это виноваты русские".

"Это мне вообще антисемитизм напоминает — во всем евреи виноваты. Понимаете, сам придурок, ничего сделать не может — евреи виноваты. Но мы знаем, к чему приводят такие настроения — ничем хорошим они не заканчиваются", — подытожил Путин.

"Прекратите!" — еще раз потребовал президент России. В заключение он сказал, что американские политики сами "с ногами забрались в нашу политику" и "жвачку жуют", "в том числе на уровне дипломатических ведомств".

"Заканчивайте давайте! — повторил Путин. — И вам станет легче, и нам".

Отвечая на последний вопрос по этой теме, могли ли все-таки быть какие-то договоренности у России с командой Трампа об отмене санкций, Путин предложил "таблетку", которая избавила бы от таких подозрений. "Нет, таких договоренностей не было", — добавил он уже серьезно.

Конгресс США и ФБР сейчас ведут расследование сообщений о предполагагаемых попытках России повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году с целью помешать Клинтон стать главой государства.

На следующей неделе показания в сенатском комитете должен дать отправленный в отставку глава ФБР Джеймс Коми. Американские СМИ сообщали, что Трамп мог уволить его из-за отказа замять историю с его советником по безопасности Майклом Флинном, который, в свою очередь, лишился поста после того как выяснилось, что он скрыл содержание разговоров с российским послом Сергеем Кисляком.

"Да ни о чем не говорили! — прокомментировал эту ситуацию Путин, выступая на форуме. — Просто общие слова о том, что нам нужно подумать о том, как нам выстраивать отношения".

Кроме того, под подозрением в связях с Россией находится зять и советник Трампа Джаред Кушнер, который также проводил встречи с российскими представителями, в том числе с главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым. Накануне в кулуарах форума Горьков не стал отвечать на вопрос Русской службы Би-би-си, о чем он говорил с Кушнером.