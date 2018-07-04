Путин сокращает срок отсидки в колонии. Главные факты о реформе

Президент России Владимир Путин подписал закон, который сокращает сроки отбывания наказания в колониях за счет времени, проведенного осужденными в СИЗО. Документ, принятый Госдумой 21 июня и одобренный Советом Федерации 27 июня, опубликован на официальном портале правовой информации.



Эксперты называли эти изменения законодательства эквивалентом масштабной амнистии. Русская служба Би-би-си напоминает главные пункты реформы.

Как будет происходить перерасчет

Теперь один день содержания в СИЗО будет засчитываться:

- при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня

- при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня

- при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях строгого и особо режима — за один день лишения свободы (как и сейчас)

Срок нахождения в СИЗО также будет учитываться при наложении других видов наказания. Один день содержания под стражей засчитают:

- при отбывании наказания в дисциплинарном батальоне — за полтора дня

- в случае принудительных работ — за два дня

- в случае исправительных работ и ограничения по военной службе — за три дня

- в случае обязательных работ — за 8 часов

Новый порядок коснется не всех

Порядок взаимозачета не распространится на тех, кто осужден за:

- особо тяжкие преступления, связанные с оборотом наркотиков

- терроризм

- захват заложников

- госизмену

- шпионаж

- при особо опасном рецидиве

Досрочно освободятся около 100 тысяч человек

По подсчетам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, реформа позволит более 100 тыс. заключенным выйти на свободу раньше.

"Более 100 тысяч человек в этом случае выйдут на свободу раньше, а государство сэкономит десятки миллиардов бюджетных денег, которые смогут быть направлены, в том числе на профилактику совершения преступлений или развитие других отраслей", — говорил Интерфаксу ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Реформа готовилась 10 лет

Законопроект был внесен в Госдуму еще в июне 2008 года, однако его первое чтение состоялось только через семь лет — в феврале 2015 года. В июне 2018 года думский комитет по законодательству рассмотрел новую редакцию документа и включил его в программу рассмотрения.

Реформа будет "круче амнистии"

Соавтор законопроекта, депутат Павел Крашенинников говорил, что закон будет "круче амнистии", потому что "будет действовать и назад, и вперед". То есть под его действие попадут и те, кому срок заключения в СИЗО включили в общий срок наказания еще на старых, менее гуманных условиях.