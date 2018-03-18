Путин с огромным отрывом лидирует на президентских выборах

Действующий президент России Владимир Путин уверенно лидирует на выборах главы государства, которые завершились в стране в 21:00 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, обнародованные Центральной избирательной комиссией РФ.

Тройку лидеров замыкают кандидат от КПРФ Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Результаты остальных кандидатов оказались крайне скромными.

После обработки 25 процентов итоговых протоколов участковых избирательных комиссий Путин лидирует, набирая 72,53 процента голосов. У Грудинина - 15,44%, у Жириновского - 6,84%.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, основные результаты по выборам президента России будут к 2-3 часам предстоящей ночи, но с официальными результатами комиссия торопиться не будет. Явка на выборах по состоянию на 18:00 составляла 60 процентов. Других данных на данный момент Центризбирком не озвучивал.

Агентство Reuters напоминает, что россиянам предстоит шесть лет провести под руководством Путина в период, когда отношения России с другими государствами камнем устремляются вниз. К тому моменту, как истечет его срок, ему будет 71 год. "Только советский диктатор Иосиф Сталин правил страной дольше", - подчеркивают западные журналисты.

В агентстве также отметили, что результаты выборов были предсказуемыми. Никто из конкурентов Путина не представлял угрозы для "основного кандидата", а оппозиционера Алексея Навального до выборов не допустили. Журналисты также указали на то, что в ходе выборов были различные нарушения. ЦИК их хоть и признал, но никакого значения им не придаст и объявит голосование состоявшимся.

"Основной вопрос сейчас, будут ли оппозиционеры, такие как Навальный, организовывать протесты, указывая на нелегитимность выборов, и насколько масштабными будут эти протесты. Вопрос на перспективу: будет ли Путин смягчать свою риторику по отношению к западным партнерам теперь, когда выборы уже выиграны", - добавили в Reuters.

Результаты по регионам

В Кемеровской области по состоянию на 21:00 обработано более половины протоколов территориальных избирательных комиссий. Местные жители отдали Путину 87,6 процента голосов, Грудинину - 4,83 процента, Жириновскому - 4,49%. Явка составила 86,52 процента.

На Сахалине результаты Путина оказались скромнее - за него проголосовали чуть более 60% избирателей. На втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин с почти 17% голосов, третью позицию занял Жириновский с 8%.

Почти завершился подсчет голосов в Алтайском крае. Там Путин набирает 64,75% голосов, а для Грудинина это один из самых успешных регионов - 23,64%. Жириновский расположился на третьей строчке с показателем в 7,19%.

В Омской области действующий президент получил более 70 процентов голосов. У Грудинина и Жириновского 15,8% и 6,94% соответственно.

В Оренбуржье у Путина также все хорошо - за него проголосовали 73 процента. Грудинин получил 15,7 процента голосов, Жириновский 6,6 процента.

В Приморье российского лидера поддержали 65,13% избирателей, что выше, чем в 2012 году. Большую поддержку здесь оказали и Грудинину - 21,4 процента. Жириновский получил 7,13% голосов.

В Свердловской области Владимир Путин набирает 74,66% голосов избирателей. На втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,56% голосов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 7,16% голосов избирателей.

В Новосибирской области по результатам обработки 56,19% протоколов Владимир Путин на прошедших 18 марта выборах президента РФ набрал в регионе 71,47% голосов избирателей. Как и в остальных регионах, тройку замыкают Грудинин и Жириновский с 15,95% и 7,02%.

В Пермском крае у Путина 75,19% голосов, у Грудинина 10,75%, у Жириновского 6,87%.

В Якутиитакже решили переизбрать президента, отдав Путину 64,31% голосов. У Грудинина здесь 27,37%, а у Жириновского лишь 3,91%.