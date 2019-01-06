Путин с мускусом и бергамотом: теперь каждый может благоухать, как ВВП!

В Москве в продажу поступил эксклюзивный парфюм, "вдохновленный" президентом РФ Владимиром Путиным. Мужские и женские ароматы помещены в шикарные коробки с профилем российского лидера, есть даже специальный веб-сайт парфюмпутина.рф.
На странице имеется описание товара: Духи Путин В.В. LEADERS NUMBER ONE. Упаковка: VIP-коробка из массива дуба с атласной вставкой и бархатом с золотым нанесением. С лицевой стороны — золотая гравировка силуэта В.В. Путина.
Описание аромата:
- Cемейство: фужерно-ароматические, древесно-акватические
- Верхняя нота: бергамот, лимон, черная смородина
- Средняя нота: еловый бальзам, кедр
- Базовая нота: мускус, бобы тонка
А вы бы хотели заказать такой парфюм себе или дорогому человеку?
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