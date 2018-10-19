19.10.2018, 07:45

Путин: россияне попадут в рай в случае ядерной войны — в качестве мучеников

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NEWSru.com
EST 2
5671132
5671132Foto: Sergey Mamontov, Sputnik

Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" в Сочи заявил, вызвав смех зала, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а россияне попадут в рай, сообщает "Интерфакс".

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", — предупредил Путин. При этом концепция применения Россией ядерного оружия не предполагает превентивного удара, напомнил президент РФ.

"В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара, — сказал он. — Наша концепция — это ответ на встречный удар, это значит мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории".

Президент РФ пояснил, что реализация такой концепции возможна благодаря системе раннего предупреждения о ракетном нападении, которая в течение несколько секунд фиксирует в глобальном масштабе старт ракет на любой территории, а также определяет траекторию полета и районы падения головных частей ядерного оружия.

"Конечно, это катастрофа всемирная, но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас будут применять ядерное оружие, сами ничего как бы не делая" — отметил президент.

Путин также заявил, что Россия ничего не боится. "Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с населением, готовым жизнь отдать за Отечество, с этим ничего никто не может поделать", — сказал он.

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